Київське “Динамо” підписало 19-річного нападника юнацької збірної Бельгії

Київський футбольний клуб “Динамо” підписав контракт із 19-річним нападником юнацької збірної Бельгії Ібрагімом Каргбо-молодшим.

Угода розрахована на 3,5 роки. Про це повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

Ібрагім Каргбо-молодший свій перший професіональний контракт підписав у січні 2018 року. У день свого 18-річчя він став гравцем бельгійського клубом “Роселар”, за який провів у другому дивізіоні 13 матчів.

Із серпня 2019 року футболіст грав в оренді за “Льєрс Кемензонен” - команду третього дивізіону. Зіграв за команду у 10 матчах і забив 2 м'ячі. 17 листопада він повернувся до “Роселара”, а вже наступного дня з обопільної згоди розірвав контракт із клубом.

Каргбо-молодший регулярно викликається до юнацьких збірних Бельгії. Зараз він є гравцем команди U-19, за яку зіграв вже 7 матчів і забив 1 м'яч.