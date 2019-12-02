Збірна України з боксу перемогла на турнірі в Сербії

Чоловіча національна збірна України з боксу здобула першість у командному заліку на традиційному міжнародному турнірі Golden Gloves 2019 у Сербії.

В активі збірної України 11 медалей: 3 золоті, 3 срібні та 5 бронзових. Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

Медалі вибороли:

“золото” - Віктор Петров (69А кг), Роберт Мартон (91 кг), Віктор Вихрист (+91 кг);

“срібло” - Олег Чуляєв (57 кг ), Максим Пилипець (69Б кг), Сергій Горсков (91 кг);

“бронза” - Ростислав Білостоцький (52 кг), Ярослав Харциз (63А кг), Олександр Меленюк (63Б кг), Степан Грекул (81 кг), Андрій Городецький (+91 кг).

Кубком “За найкращу техніку” був нагороджений лідер збірної України з боксу у вазі до 69 кг Віктор Петров, а суперважковаговик Віктор Вихрист отримав Кубок “Найкращого боксера змагань”.

Усього у 62-му за ліком боксерському турнірі в Сербії взяли участь представники 17 країн: України, Алжиру, Боснії та Герцеговини, Болгарії, Кіпру, Чехії, Англії, Італії, Молдови, Марокко, Чорногорії, Нідерландів, Македонії, Румунії, Росії, Сербії, Словенії.