Українські боксери дізналися імена суперників на турнірі Golden Gloves 2019

Стали відомі імена суперників українських боксерів на міжнародному турнірі Golden Gloves 2019, який стартував у Сербії.

Сьогодні, 28 листопада, у Панчеві відбулося жеребкування змагань, повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

Результати жеребкування:

Як повідомлялося, у 62-му турнірі Golden Gloves найвищої категорії візьмуть участь понад 100 провідних боксерів із 17 країн Європи: України, Алжиру, Боснії та Герцеговини, Болгарії, Кіпру, Чехії, Англії, Італії, Молдови, Марокко, Чорногорії, Нідерландів, Македонії, Румунії, Росії, Сербії, Словенії.

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Турнір серед чоловіків “Золоті рукавички” (Golden Gloves), який триватиме в Панчево до 1 грудня, проходитиме у вагових категоріях: 52 кг, 57 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг і +91 кг.

До розширеного складу збірної України увійшли 13 боксерів: Ростислав Білостоцький, Назар Куротчин, Олег Чуляєв, Олександр Меленюк, Віктор Петров, Максим Пилипець, Дмитро Рибалко, Олександр Погребняк, Степан Грекул, Роберт Мартон, Сергій Горсков, Андрій Городецький, Віктор Вихрист.

29 листопада пройдуть півфінали, 30 листопада — фінали.