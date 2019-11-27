Збірна України з боксу стартує на європейському турнірі Golden Gloves 2019

У Панчеві (Сербія) стартує європейський міжнародний турнір із боксу Golden Gloves 2019, участь в якому візьме і збірна України.

У 62-му турнірі Golden Gloves найвищої категорії візьмуть участь понад 100 провідних боксерів із 17 країн Європи: України, Алжиру, Боснії та Герцеговини, Болгарії, Кіпру, Чехії, Англії, Італії, Молдови, Марокко, Чорногорії, Нідерландів, Македонії, Румунії, Росії, Сербії, Словенії. Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

Турнір серед чоловіків “Золоті рукавички” (Golden Gloves) проходитиме в Панчево 27 листопада - 1 грудня у вагових категоріях: 52 кг, 57 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг і +91 кг.

Як повідомлялося, до розширеного складу збірної України увійшли 13 боксерів: Ростислав Білостоцький, Назар Куротчин, Олег Чуляєв, Олександр Меленюк, Віктор Петров, Максим Пилипець, Дмитро Рибалко, Олександр Погребняк, Степан Грекул, Роберт Мартон, Сергій Горсков, Андрій Городецький, Віктор Вихрист.

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Офіційна церемонія жеребкування і чвертьфінали відбудуться 28 листопада, 29 листопада пройдуть півфінали, 30 листопада — фінали.