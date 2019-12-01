УХЛ: «Білий Барс» знову обіграв «Крижаних Вовків»

Команда з Білої Церкви йде четвертою в чемпіонаті.

В матчі 19-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Білий Барс» переміг вдома «Крижаних Вовків» 2:0. Про це повідомляє Укрінформ.

Як і тиждень тому «Білий Барс» виявився сильнішим за «Крижаних Вовків». У Києві «Барси» перемогли 4:0, а сьогодні в Білій Церкві вони святкували перемогу 2:0. У господарів обидві шайби закинув Благой. 2:0 – восьма перемога «Білого Барса» в сезоні, який впевнено посідає 4-е місце.

Лідирує в чемпіонаті «Кременчук», який набрав 50 очок в 19 матчах. На другому місці «Дніпро» - 41 (18), «Донбас» третій – 34 (17).

Нагадаємо, в центральному матчі 19-го туру УХЛ «Донбас» поступився вдома «Кременчуку» 1:5.