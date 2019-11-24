УХЛ: «Білий Барс» переміг «Крижаних Вовків»

«Дніпро» розгромило в Харкові місцеве «Динамо» 9:2.

В матчі 18-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Білий Барс» обіграв в Києві місцевих «Крижаних Вовків» 4:0. Про це повідомляє Укрінформ.

«Білий Барс» знову переміг в цьому сезоні «Крижаних Вовків». Цього разу команда з Білої Церкви зберегла власні ворота недоторканими і виграла кожен з періодів. За гостей шайби закидали: Ружников, Благой, Зозовський і Бабинець.

«Білий Барс» переміг 4:0, набрав 22 очки і посідає 4-е місце в турнірній таблиці. Лідирує в чемпіонаті «Кременчук», який набрав 48 очок в 18 матчах.

В останньому матчі 18-го туру харківське «Динамо» поступилося вдома «Дніпру» 2:9.

Нагадаємо, в центральному матчах 18-го туру УХЛ «Кременчук» обіграв «Донбас» 3:0.