НБА: «Хьюстон» розгромив «Атланту», Лень набрав 12 очок

НБА: «Хьюстон» розгромив «Атланту», Лень набрав 12 очок

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Укрінформ
Зірка «Хьюстона» Джеймс Гарден набрав неймовірні 60 очок. 

«Атланта Хокс» в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА) поступилася з розгромним рахунком «Хьюстон Рокетс» 111:158, повідомляє Укрінформ.

Український центровий «Атланти» Олексій Лень провів на майданчику 15 хвилин. За цей час Лень набрав 12 очок і зробив одне підбирання.

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«Атланта» посідає останнє 15-е місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА, команда програла 16 матчів з 20. Наступний матч «Хокс» зіграють 3 грудня проти «Голден Стейт Ворріорс».  

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