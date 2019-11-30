НБА: 15 очок Леня не допомогли «Атланті» обіграти «Індіану»

Програв і «Детройт» Михайлюка.

«Атланта Хокс» в матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації (НБА) поступилася в овертаймі «Індіані Пейсерс» 104:105, повідомляє Укрінформ.

Український центровий «Атланти» Олексій Лень провів на майданчику 29 хвилин. За цей час Лень набрав 15 очок, зробив 9 підбирання та один перехват.

Програв й інший клуб українського баскетболіста – «Детройт Пістонз» вдома поступився «Шарлотт Горнетс» 107:110. Український захисник Святослав Михайлюк зіграв 14 хвилин. Михайлюк набрав 3 очки, віддав 2 результативні передачі і зробив 2 підбирання.

«Атланта» посідає останнє місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА, команда програла 15 матчів з 19. «Детройт» - на 11-му місці в Східній конференції. У команди Михайлюка лише 6 перемог в 19 матчах.