Допінговий скандал в Австрії: лижників дискваліфікували на чотири роки

Міжнародна федерація лижних видів (FIS) повідомила про дискваліфікацію лижників, замішаних в допінговому скандалі на чемпіонаті світу в Зеєфельді (Австрія).

На 4 роки відсторонені австрійці Макс Хауке і Домінік Балдауф, естонці Андреас Веерпалу і Карел Тамм'ярв, а також Олексій Полторанін з Казахстану, яких затримали в лютому під час антидопінгового рейду на турнірі. Про це повідомляє Tribuna.com.

Спортсмени підозрювалися в переливанні крові, вживанні допінгу і співпраці з доктором Марком Шмідтом.

Також на 4 роки дискваліфіковані естонський лижник Алго Кярпят, який зізнався у вживанні допінгу, тренер збірної Естонії Маті Алавер і батько Андреаса Веерпалу дворазовий олімпійський чемпіон Андрус Веерпалу, причетний до порушень антидопінгових правил в якості керівника.

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“Наразі наше розслідування на закінчено, тому ми не можемо дати інших деталей, крім як озвучити ім'я”, - зазначила антидопінговий директор FIS Сара Фуссек.

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