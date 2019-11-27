"Динамо" пройшло грецький ПАОК в Юнацькій лізі УЄФА

Футболісти коиївського "Динамо" U19 (вік гравців - до 19-ти років) змогли виграти двоматчеву дуель у однолітків з грецького клубу ПАОК у 2-у раунді Юнацької ліги УЄФА.

27 листопада підопічні Ігоря Костюка у Греції звели зустріч унічию (2:2), а в першій, київський грі перемогли опонентів з рахунком - 3:0, повідомляє Укрінформ.

М'ячі у сьогоднішньому поєдинку на стадіоні "Тумба" в Салоніках забили Георгіос Думціс (14-та хвилина, з пенальті) та Христос Цоліс (23) - у господарів; Євген Ісаєнко (90+4) і Микола Ярош (90+6) - у динамівців.

Змагання 2-го раунду завершаться 4 грудня. Переможці зустрінуться у стикових матчах з командами, які посіли другі місця у груповому раунді Юнацької ліги УЄФА.