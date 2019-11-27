Футболісти “Мальме” зіграють проти київського “Динамо” у гостьовій формі

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) зобов’язав футболістів шведського клубу “Мальме” провести завтрашній матч проти київського “Динамо” у гостьовому комплекті формі.

На офіційному сайті “Мальме” пресслужба шведського клубу повідомила, що матч 5 туру групового етапу Ліги Європи, який відбудеться 28 листопада, команда зіграє не в домашній, а в гостьовій формі - синій.

“Відповідно до регламенту УЄФА, жодній команді, що приймає матч, не гарантується домашня форма у випадках, коли вона недостатньо контрастує з формою виїзної команди”, - йдеться в повідомленні.

Справа в тому, що форма футболістів “Мальме” і “Динамо” дуже схожа за кольоровою гамою.

Як повідомлялося, 28 листопада в 5 турі футбольної Ліги Європи київське "Динамо" зіграє у гостях проти шведського "Мальме". Поєдинок пройде на 21-тисячному стадіоні "Сведбанк Арена" в Мальме і розпочнеться о 22.00.

Команда Олексія Михайличенка вже прибула до Мальме, де сьогодні ввечері проведе передматчеве тренування. Перед ним відбудеться регламентна прес-конференція головного тренера і одного з гравців команди, яка розпочнеться о 19.30 за київським часом.