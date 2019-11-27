Київське “Динамо” у складі 21 футболіста вирушило на матч проти “Мальме”

Команда київського футбольного клубу “Динамо” вирушила на матч 5 туру групового раунду Ліги Європи.

До Мальме вирушили 21 футболіст команди Олексія Михайличенка, повідомляє пресслужба ФК “Динамо”.

До складу “Динамо” увійшли:

воротарі - Бойко, Кучерук, Бущан;

захисники - Сирота, Кендзьора, Шабанов, Кадар, Миколенко;

півзахисники - Сидорчук, Буяльський, Циганков, Вербич, Де Пена, Гармаш, Караваєв, Шепелєв, Шапаренко, Андрієвський;

нападники - Родрігес, Соль, Бесєдін.

Чартерний рейс до аеропорту “Мальме” з “Борисполя” відправиться об 11.00. У Мальме команда зупиниться в готелі “Radisson Blu Malmo”, а ввечері проведе передматчеве тренування на стадіоні Malmö New Stadium.

Тренуванню передуватиме регламентна прес-конференція головного тренера і одного з гравців, яка розпочнеться о 19.30 за київським часом.

Нагадаємо, 28 листопада в 5 турі футбольної Ліги Європи київське "Динамо" зіграє у гостях проти шведського "Мальме". Поєдинок відбудеться на 21-тисячному стадіоні "Сведбанк Арена" в Мальме і розпочнеться о 22.00. Зустріч "Мальме" - "Динамо" розсудять чехи, головний арбітр - 42-річний Павло Краловець. Букмекери віддають перевагу "Динамо".