WADA має не допустити всіх російських спортсменів до Олімпіади - глава USADA

Глава антидопінгового агентства США (USADA) Тревіс Тігарт закликав відсторонити від Олімпіади-2020 в Токіо всіх російських спортсменів.

Тревіс Тігарт вважає, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) має посилити своє ставлення до російських спортсменів.

“WADA має стати більш жорстким і накласти всі обмеження на участь російських спортсменів на Олімпійських іграх, які дозволені правилами.

Лише така рішуча реакція може привернути увагу Росії, щоб змінити поведінку і захистити сьогоднішніх чистих спортсменів, які змагатимуться в Токіо, а також майбутні покоління спортсменів в Росії, які заслуговують на краще, ніж цинічна, слабка відповідь на неодноразові вимоги до дотримання правил”, - передає слова Тігарта Sport Arena.

Як повідомлялося, представники WADA рекомендували усунути Росію від участі в міжнародних змаганнях терміном на 4 роки, а також позбавити РУСАДА статусу відповідності, що суттєво наблизило Росію до можливого відсторонення від Олімпійських ігор в Токіо 2020 року.

З огляду на серйозність маніпуляцій, МОК закликав WADA передати всі документи до Ради Європи і ЮНЕСКО і робити подальші дії відповідно до Антидопінгової конвенції Ради Європи та Міжнародної конвенції ЮНЕСКО про боротьбу з допінгом у спорті. Також МОК підтримав ідею WADA дозволити виступати на міжнародних змаганнях чистим російським спортсменам.

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