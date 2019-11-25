УАФ подає заявку на використання системи відеоповторів – Павелко

ФІФА позитивно оцінила тестування системи VAR в Україні.

Президент Український асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко анонсував подачу заявки в ФІФА на використання системи VAR. Про це він написав в своєму Facebook.

«Готуємося до подачі в FIFA заявки на використання системи VAR в Україні. На минулих вихідних успішність вже проведеного тестування обладнання і підготовки наших арбітрів до впровадження інноваційної технології могли оцінити представники FIFA. Зарубіжні фахівці дали позитивні відгуки і залишилися задоволені реалізацією програми дій по впровадженню VAR в Україні.

Повні висновки представників FIFA будуть найближчим часом відображені в спеціальному рапорті, після чого ми готові подати заявку на використання системи відеоповторів. Цікаво, що коли запропонував цю ідею два роки тому, то доводилося багато пояснювати, навіщо потрібен VAR. А зараз переважно питають, скільки ще чекати VAR.

Без цієї технології вже важко уявити майбутнє і українського та світового футболу. Залишилось зовсім трохи. Упевнений, 2020 рік стане роком VAR в Україні», - написав Павелко.

Нагадаємо, що керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі розповів, що система VAR запрацює на матчах української Прем'єр-ліги відразу після зимової перерви в матчах 19-го туру.