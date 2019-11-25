Форвард "МС" Серхіо Агуеро проти "Шахтаря" не зіграє
Укрінформ
Футбольний форвард англійського клубу "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро не зіграє проти донецького "Шахтаря" у поєдинку 5-го туру Ліги чемпіонів.
Аргентинець отримав травму у матчі чемпіонату Англії з "Челсі" (2:1) і пропустить приблизно два тижні, повідомив пресслужбі "містян" головний тренер команди Хосеп Гвардіола.
Зустріч "Манчестер Сіті" - "Шахтар" розпочнеться 26 листопада в Англії о 22.00.
Турнірне становище у групі С ЛЧ після 4-х турів: "Манчестер Сіті" - 10 очок, "Шахтар" - 5, "Динамо" (Загреб, Хорватія) - 5, "Аталанта" (Італія) - 1.