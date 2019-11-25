У хокеї Білорусі виявили договірний матч

У Білорусі порушили кримінальну справу про вплив на результат матчу хокейного чемпіонату країни.

Центральним апаратом Слідчого комітету спільно з ГУБОПіК МВС виявлено факт надання протиправного впливу на результати матчу чемпіонату Республіки Білорусь з хокею “Динамо-Молодечно” - “Могильов”, що відбувся 12 листопада 2019 року. Про це повідомляє пресслужба СК Республіки Білорусь.

Відносно ряду представників команди “Динамо-Молодечно” порушено справу Кримінального кодексу Республіки Білорусь щодо "замаху на отримання незаконної винагороди спортсменами за надання впливу на результати змагання".

В рамках розслідування отримані об'єктивні дані про їх причетність до вчинення протиправних дій. Допитані в якості підозрюваних спортсмени підтвердили, що названий матч носив договірний характер.

Наразі продовжується проведення слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин скоєння злочину.

Зазначимо, що під час поєдинку команда з Молодечно вела в рахунку 5:1, але в підсумку програла з рахунком 5:6.

Фото: hcmolodechno.hockey.by