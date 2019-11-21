Справу ПФК «Суми» щодо договірних матчів переглянуть

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ може змінити рішення про дискваліфікацію тренерів та футболістів сумського клубу.

За інформацією Sport Arena, сьогодні Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ почне повторний розгляд справи ПФК «Суми». Нещодавно цю справу повернув в КДК на повторний розгляд Апеляційний комітет УАФ.

Нагадаємо, що мова про рішення КДК УАФ від 11 квітня 2019 року, коли «Суми» позбавили професіонального статусу за участь в договірних матчах, а ряд гравців і функціонерів клубу отримали дисциплінарне покарання. Відзначимо, що рішення не вступило в силу, бо його оскаржили в Апеляційному комітеті.

Апеляційний комітет УАФ відправив справу назад в КДК на повторний розгляд без винесення рішення. Інформація про перемогу «Сум» в даній апеляції не є коректною.

Первинним рішенням Контрольно-дисциплінарного комітету довічну дискваліфікацію на заняття футбольної діяльністю отримали: президент клубу Ростислав Козар, помічник головного тренера Олександр Мартюк, футболісти Єгор Луговий, Олег Давидов, Тарас Дурай і Сергій Гаращенков.

Заборону на заняття футбольною діяльністю на 1 рік отримали футболісти «Сум»: Давид Кохія, Артем Козлов, Артем Штанько, Дмитро Богачов, Іраклій Циколія, Владислав Шарай, Ярослав Рафальський.

Заборону на заняття футбольною діяльністю на півроку отримав гравець «Сум» Микола Вечурко.

Також 8 наведених вище футболістів, які отримали не довічну дискваліфікацію, покарані на 3 роки умовно і з виправним терміном 2 роки.

Відзначимо, що колишній головний тренер «Маріуполя» Олександр Севидов, який займав в «Сумах» посаду консультанта тренерського штабу, якому ЗМІ анонсували довічну дискваліфікацію, тоді уникнув покарання.

Контрольно-дисциплінарний комітет ще раз розгляне обставини справи і перегляне вердикти футболістам і функціонерам ПФК «Суми».