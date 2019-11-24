"Колос" обіграв "Десну" у чемпіонаті України з футболу

Ковалівський "Колос" завдав поразки чернігівській "Десні" у матчі 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги України.

Гра "Колос" - "Десна" на "Оболонь-Арені" у Києві завершилася з рахунком 2:0, повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили: Володимир Лисенко (29-та хвилина) та Арні Вільх'яльмссон (72).

Заключна зустріч 15-го туру "Динамо" (Київ) - "Маріуполь" розпочнеться о 17.00 на столичному НСК "Олімпійський".

Результати інших поєдинків туру:

"Шахтар" (Донецьк) - "Львів" - 4:1

голи: Жуніор Мораес (11-та, 53-тя і 77-ма хвилина, з пенальті), Алан Патрік (85) - Микита Татарков (25);

"Олександрія" - "Зоря" (Луганськ) - 1:0

гол: Євген Банада (59);

"Дніпро-1" - "Ворскла" (Полтава) - 1:0

гол: Дмитро Коркішко (79, з пенальті);

"Карпати" (Львів) - "Олімпік" (Донецьк) - 1:2

голи: Єгор Назарина (9) - Євген Цимбалюк (26) і Шахаб Захедітабар (45+2).

Турнірне становище: "Шахтар" - 43 очки (після 15-ти ігор), "Зоря" - 28 (15), "Десна" - 27 (15), "Динамо" - 27 (14), "Олександрія" - 27 (15), "Олімпік" - 18 (15), "Маріуполь" - 17 (14), "Колос" - 17 (15), "Дніпро-1" - 15 (15), "Карпати" - 11 (15), "Львів" - 11 (15), "Ворскла" - 8 (15).