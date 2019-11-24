Віктор Циганков потрапив у сферу інтересів «Реала»

Мадридський гранд вже має на контракті українського воротаря Андрія Луніна.

Хавбек «Динамо» Віктор Циганков потрапив в сферу інтересів мадридського «Реала», повідомляє DefensaCentral.

Скаути мадридців давно стежать за 22-річним українцем. Повідомляється, що «Динамо» вже відхилило пропозицію продати Циганкова за 20 млн євро. Ймовірно, мова про «Гоффенгайм», про що раніше повідомляв екс-тренер киян Олександр Хацкевич.

Джерело повідомляє, якщо клуби АПЛ, які також зацікавлені в трансфері футболіста, почнуть піднімати ціну за перехід, «Реал» не включатиметься в боротьбу за Циганкова.

Transfermarkt оцінив українця в 20 млн євро. Контракт з київським клубом розрахований до 2023 року.

У цьому сезоні гравець «Динамо» забив 5 м’ячів і віддав 7 гольових передач в 21 матчі за клуб.

Раніше ЗМІ інформували про інтерес до Циганкову з боку «Баварії», «Тоттенгема», «Ліверпуля», «Боруссії» (Дортмунд) і «Галатасарая».

Нагадаємо, зараз контракт з «Реалом» має український воротар Андрій Лунін, який виступає в оренді за «Вальядолід».