"Продексім" обіграв чеську "Спарту" в елітраунді Ліги чемпіонів з футзалу

Чемпіон України херсонський "Продексім" завершив виступ в елітному раунді головного клубного турніру континенту - Лізі чемпіонів УЄФА з футзалу.

"Продексім" у третьому матчі квартету D, турнір якого проходить у Палаці спорту "СКА-Мінськ" в Білорусі, завдав поразки чеській "Спарті" - 5:2, повідомляє Укрінформ.

Авторами голів у складі "Продексіма" стали Михайло Волянюк (1, 37 хвилини), Петро Шотурма (6, 33) та Михайло Зварич (38, 39).

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У заключному поєдинку групи господарі футзалісти білоруської "Столиці" зустрінуться з іспанською "Барселоною", яка в очному протистоянні обіграла "Продексім" (4:2) і достроково вийшла у Фінал чотирьох Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу, який проходитиме у квітні 2020 року.

Турнірне становище: "Барселона" - 6 очок (після 2-х ігор), "Продексім" - 6 (3), "Спарта" - 3 (3), "Столиця" - 0 (2).