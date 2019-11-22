Визначився склад збірної України з футзалу на матчі з хорватами

Визначився склад збірної України з футзалу на матчі з хорватами

Укрінформ
2-го та 3 грудня збірна України з футзалу проведе товариські матчі проти команди Хорватії. 

Наставник "синьо-жовтих" Олександр Косенко викликав для участі в цих поєдинках 14-х гравців, повідомляє пресслужба УАФ. 

Склад збірної України з футзалу:

воротарі - Євген Іваняк, Кирило Ципун:

польові гравці - Сергій Малишко, Михайло Зварич, Микола Білоцерківець, Володимир Разуванов, Петро Шотурма, Ігор Корсун, Олександр Педяш, Сергій Журба, Микола Микитюк, Артем Фаренюк, Дмитро Сорокін, Олег Єрьомін.

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Обидва матчі пройдуть на майданчику черкаського Палацу спорту "Будівельник" і розпочнуться о 19.00.

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