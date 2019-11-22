Визначився склад збірної України з футзалу на матчі з хорватами
Укрінформ
2-го та 3 грудня збірна України з футзалу проведе товариські матчі проти команди Хорватії.
Наставник "синьо-жовтих" Олександр Косенко викликав для участі в цих поєдинках 14-х гравців, повідомляє пресслужба УАФ.
Склад збірної України з футзалу:
воротарі - Євген Іваняк, Кирило Ципун:
польові гравці - Сергій Малишко, Михайло Зварич, Микола Білоцерківець, Володимир Разуванов, Петро Шотурма, Ігор Корсун, Олександр Педяш, Сергій Журба, Микола Микитюк, Артем Фаренюк, Дмитро Сорокін, Олег Єрьомін.
Обидва матчі пройдуть на майданчику черкаського Палацу спорту "Будівельник" і розпочнуться о 19.00.