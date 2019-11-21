"Продексім" програв "Барселоні" в елітраунді Ліги чемпіонів з футзалу

Чемпіон України херсонський "Продексім" поступився у четвер у своєму другому матчі елітного раунду головного клубного турніру континенту - Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу.

У Палаці спорту "СКА-Мінськ" столиці Білорусі український клуб з рахунком 2:4 завершив зустріч проти іспанської "Барселони", повідомляє Укрінформ.

Голи: Роніньйо (2-а хвилина), Михайло Зварич (32) - Дієго (3), Феррао (8), Даніель Шираїші (29) і Ласано (40).

У першому матчі квартету D "Продексім" завдав поразки господарям з білоруської "Столиці" - 2:1.

В іншому поєдинку групи D сьогодні зустрінуться "Столиця" та чеська команда "Спарта" (Прага).

Становище клубів на цю годину: "Барселона" - 6 очок, "Продексім" - 3, "Спарта" - 0, "Столиця" - 0.

Заключний матч елітраунду "Продексім" проведе 23 листопада проти "Спарти".

Переможець групи вийде у Фінал чотирьох Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу, який проходитиме 23-25 або 24-26 квітня 2020 року.