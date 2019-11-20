"Продексім" обіграв білоруську "Столицю" в елітраунді Ліги чемпіонів з футзалу

Чемпіон України херсонський "Продексім" з перемоги розпочав виступ в елітному раунді головного клубного турніру континенту з футзалу - Лізі чемпіонів УЄФА.

"Продексім" у першому матчі квартету D, міні-турнір якого проходить у Палаці спорту "СКА-Мінськ", завдав поразки господарям футзалістам білоруської "Столиці" - 2:1, повідомляє Укрінформ.

Авторами голів у складі "Продексіма" стали Річард Давід, який відзначився на 16-й хвилині, та Михайло Волянюк (36).

В іншому поєдинку групи D іспанська "Барселона" обіграла чеську "Спарту" - 2:1.

Наступний матч "Продексім" проведе 21 листопада проти "Барселони". 23 листопада чемпіони України зійдуться зі "Спартою".

Переможець групи вийде у Фінал чотирьох Ліги чемпіонів УЄФА з футзалу, який проходитиме 23-25 або 24-26 квітня 2020 року.