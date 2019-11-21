Збірна України з баскетболу залишила ТОП-10 рейтингу сили ФІБА серед жінок

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) після першого етапу відбіркової кампанії чемпіонату Європи 2021 року серед жінок оновила рейтинг сили національних збірних.

Збірна України втратила 4 позиції в цьому рейтингу і розташувалася на 12 місці. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

У першому відбірковому вікні українські баскетболістки програли на виїзді Бельгії (66:83) та перемогли у Харкові Португалію (72:60). Експерти відзначили невиразну гру українок проти бельгійок і єдиний передбачуваний позитивний фактор – впевнені дії капітана команди Аліни Ягупової.

Очолює рейтинг сили ФІБА збірна Бельгії. До топ-3 також увійшли Словенія та Сербія.

Наступні матчі кваліфікації Євробаскета-2021 відбудуться за рік. Україна проведе два домашні поєдинки: проти Фінляндії (12 листопада) та проти Бельгії (15 листопада).