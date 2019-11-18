Ягупова — найкраща за результативністю у відборі Євробаскета-2021

Капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова захопила лідерство за результативністю у відборі чемпіонату Європи 2021 року.

Аліна Ягупова за два перші матчі відбору набрала загалом 61 очко. Це найкращий показник серед усіх гравців кваліфікаційного етапу, повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Жіноча національна збірна України з баскетболу вийшла на друге місце в групі після першого ігрового вікна у кваліфікації чемпіонату Європи. 14 листопада в Бельгії українки поступилися господарям (66:83), а вчора перемогли в Харкові Португалію (72:60).

В обох поєдинках найкращою в складі збірної України була капітан команди Аліна Ягупова.

Лідирує в групі зі 100% перемог Бельгія.

Наступні матчі команди зіграють за рік: 12 листопада 2020 року Україна прийматиме Фінляндію, а за три дні - Бельгію.