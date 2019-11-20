УХЛ: «Донбас» і «Кременчук» здобули чергові перемоги

15-а перемога «Кременчука» в сезоні.

В матчах 17-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Кременчук» обіграв вдома «Крижаних Вовків» 8:1, а «Донбас» розгромив харківське «Динамо» 17:0. Про це повідомляє Укрінформ.

«Кременчук» вчетверте в сезоні обіграв «Крижаних Вовків». В цьому турі лідер чемпіонату переміг 8:1. За переможців шайби закидали: Орлов (двічі), Созонов (двічі), Пукс, Ворона, Кисельов, Толстушко.

В іншому матчі ігрового дня «Донбас» розгромив харківське «Динамо» 17:0.

«Кременчук» впевнено лідирує в чемпіонаті, набравши 44 очка в 17 матчах. «Донбас» залишається третім – у команди 32 очка після 14 матчів.

Нагадаємо, в стартовому матчі 17-го туру УХЛ херсонське «Дніпро» перемогло вдома «Білий Барс» 2:1.