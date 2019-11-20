Вайлдер і Ортіс провели дуель поглядів

Чемпіон WBC у суперважкій вазі американський боксер Деонтей Вайлдер і кубинський боксер Луїс Ортіс провели традиційну дуель поглядів перед боєм-реваншем.

Поєдинок Вайлдер — Ортіс відбудеться 23 листопада на арені MGM Grand в Лас-Вегасі (США).

Перший бій суперники провели в березні 2018 року. Тоді Деонтей Вайлдер завдав Луїсу Ортісу першої поразки в його професіональній кар'єрі.

У своєму останньому поєдинку Вайлдер переміг Домініка Брізіла нокаутом вже в першому раунді і захистив чемпіонський титул. Ортіс у свою чергу в березні переміг німця Крістіана Хаммера одноголосним рішенням суддів.

Раніше Всесвітня боксерська рада (WBC) підтвердила, що чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер в разі перемоги в реванші над Луїсом Ортісом розпочне 2020 рік другим боєм із Тайсоном Ф'юрі. Поєдинок може відбутися у лютому.