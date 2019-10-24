WBC затвердила реванш Вайлдера і Ф'юрі

Повторний бій між двома суперважковаговиками Деонтеєм Вайлдером і Тайсоном Ф'юрі може відбутися в лютому 2020 року.

Боксерський поєдинок Вайлдер — Ф'юрі стане можливим, якщо Вайлдер переможе Луїса Ортіса в реванші 23 листопада. Про це повідомляє Ua-football.

“Під час 57-го конгресу в Мексиці Всесвітня боксерська рада (WBC) підтвердила, що чемпіон світу в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер в разі перемоги в реванші над Луїсом Ортісом розпочне 2020 рік другим боєм із Тайсоном Ф'юрі”, - йдеться в повідомленні.

У першому бою 34-річний американський боксер Деонтей Вайлдер зупинив 40-річного кубинського ветерана Луїса Ортіса технічним нокаутом в 10-му раунді.

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Перший поєдинок Вайлдер - Ф'юрі відбувся в грудні минулого року і завершився спірною нічиєю. Американський чемпіон WBC двічі відправляв 31-річного британця в нокдаун, але в інших раундах краще виглядав Ф'юрі.

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