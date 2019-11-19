УПЛ перенесла матч 17 туру “Динамо” - “Зоря”

Дирекція української Прем’єр-ліги (УПЛ) задовольнила клопотання київського футбольного клубу “Динамо” щодо перенесення матчу 17 туру проти луганської “Зорі”.

Поєдинок відбудеться 8 грудня. Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

“За результатами розгляду клопотання ФК “Динамо”, враховуючи згоду ФК “Зоря”, Дирекція УПЛ ухвалила рішення перенести матч “Динамо” — “Зоря” з 7 грудня на 8-ме. Час початку залишається незмінним — 17:00”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, зараз футболісти київського “Динамо” готуються до матчу 15-го туру Favbet Ліги проти “Маріуполя”, який відбудеться 24 листопада на НСК “Олімпійський” і розпочнеться о 17.00. А 28 листопада динамівці зіграють у Швеції проти “Мальме” в рамках 5-го туру Ліги Європи.

Фото: ФК "Зоря"