Бурда і Бойко відновлюються, у Шабанова розсічення — лікар “Динамо”

Головний лікар київського футбольного клубу “Динамо” Леонід Миронов прокоментував стан здоров’я травмованих гравців.

Леонід Миронов у коментарі пресслужбі “Динамо”, зокрема, зазначив, що Денис Бойко почав фізичну реабілітацію, відновлення Микити Бурди йде за планом, а травма Артема Шабанова не має впливу на його працездатність.

“Микита Бурда через місяць після операції літав на консультацію до хірурга в Іспанію. Професор Рамон Кугат, оцінивши стан його коліна, зробив висновок, що відновлення йде за планом.

Денис Бойко вже почав активні тренування. Протягом двох тижнів він працює в тренажерному залі, а останні п'ять-шість днів тренується і на полі... Контрольна МРТ показала, що все відмінно.

У Артема Шабанова звичайне дрібне розсічення верхньої повіки з невеликою гематомою. Ніякого впливу на його працездатність або участь в тренувальному або ігровому процесі воно не робить”, - зазначив Миронов.

Нагадаємо, футболісти київського “Динамо” наразі готуються до матчу 15-го туру Favbet Ліги проти “Маріуполя”, який відбудеться 24 листопада на НСК “Олімпійський” і розпочнеться о 17.00. А 28 листопада динамівці зіграють у Швеції проти “Мальме” в рамках 5-го туру Ліги Європи.