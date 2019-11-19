Збірна України увійшла до ТОП-5 на Кубку світу зі спортивної боротьби

В японському місті Наріто пройшов Кубок світу зі спортивної боротьби, жіноча збірна України — п’ята.

У боротьбі за 5 місце жіноча збірна України перемогла команду Росії за технічними балами 25:19 при рівному рахунку у поєдинках 5:5, повідомляє XSPORT.

Найкращу боротьбу в Японії продемонструвала Алла Белінська, яка здобула перемогу у всіх сутичках, переконливо виграла у японки, китаянки та росіянки.

Перемогу здобула збірна Японії, яка у фіналі не залишила шансів команді США — 7:3. У поєдинку за 3 місце Китай переміг Монголію з рахунком 7:3.

Підсумкове становище команд

1. Японія

2. США

3. Китай

4. Монголія

5. Україна

Нагадаємо, нагороди у фіналі Кубка світу з жіночої боротьби розігрували шість збірних - група А: Японія, Китай, Україна; група В: Росія, США, Монголія. Україну на змаганнях представляли: Марія Винник, Соломія Винник, Анастасія Кравченко, Олена Кремзер, Софія Боднар, Тетяна Ріжко, Оксана Чудик, Аліна Рудницька-Левицька, Алла Белінська, Романа Вовчак.

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Як повідомляє пресслужба Асоціації спортивної боротьби України, загалом цей рік був дуже успішним для вітчизняної команди: 1 місце на чемпіонаті Європи, 1 місце на Європейських Ігорах, 2 місце на чемпіонаті Європи U-23, 3 місце на чемпіонаті світу серед юніорів. На чемпіонаті світу Україні вдалося здобути одразу 3 олімпійські ліцензії та посісти 3-е загальнокомандне місце.

Фото: АСБУ