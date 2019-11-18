Українці розсудять матч відбору Євро-2020 Словаччина - Азербайджан

Українська суддівська бригада на чолі із Сергієм Бойком отримала призначення на поєдинок відбору до футбольного Євро-2020 у групі Е Словаччина — Азербайджан.

На лініях Бойку допомагатимуть Володимир Володін та Семен Шлончак. Четвертий арбітр - Віталій Романов, повідомляє пресслужба УАФ. Зустріч відбудеться 19 листопада у Трнаві й розпочнеться о 21.45 за київським часом. Читайте також: Циганков і Тадич - найкорисніші футболісти матчу Сербія - Україна Становище команд у групі Е відбору Євро-2020: Хорватия - 17 очок (після 8-ми ігор), Угорщина - 12 (7), Вельс - 11 (7), Словаччина - 10 (7), Азербайджан - 1 (7). На фото: Сергій Бойко.