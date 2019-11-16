Формула-1: Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Бразилії

Голландський пілот здобув другий поул в кар’єрі.

В Сан-Паулу на автодромі Інтерлагос триває 20-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Переможцем кваліфікації Гран-прі Бразилії став голландський пілот Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Про це повідомляє Укрінформ.

Пілот «Ред Булл» Макс Ферстаппен став переможцем кваліфікації Гран-прі Бразилії, таким чином, голландець завоював другий поул в кар'єрі. Друге місце виборов пілот «Феррарі» Себастьян Феттель, Льюїс Гемілтон на «Мерседесі» замкнув трійку кращих.

Інший пілот «Феррарі» Шарль Леклер показав четвертий час. Але з урахуванням штрафу за заміну мотора почне гонку з 14-ї позиції.

Головна гонка Гран-прі Бразилії відбудеться 17 листопада. Початок о 19:10 за київським часом.