Льюїс Гемілтон – шестиразовий чемпіон Формули-1

Гран-прі США виграв Валттері Боттас.

В Остіні на Трасі Америк завершився 19-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Переможцем Гран-прі США став фін Валттері Боттас («Мерседес»), а британець Льюїс Гемілтон («Мерседес») фінішував другим і оформив чемпіонський титул. Про це повідомляє Укрінформ.

Гран-прі США завершився подвійним успіхом «Мерседеса». Боттас здобув четверту перемогу в сезоні, а Гемілтон фінішував другим і оформив чемпіонський титул. Для Гемілтона це шосте чемпіонство в кар’єрі, більше титулів лише у Міхаеля Шумахера (7).

Третє місце в Остіні посів Макс Ферстаппен («Ред Булл»), четвертим став Шарль Леклер («Феррарі»). Не зумів фінішувати Себастьян Феттель («Феррарі»), який зійшов з траси ще на початку гонки.

Після 19-и етапів перше місце у загальному заліку впевнено посідає Гемілтон, який набрав 381 очко. Боттас другий - 314 очок. Леклер третій – 248 очки.

20-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1 – Гран-прі Бразилії відбудеться 15-17 листопада в Сан-Паулу на автодромі Інтерлагос.