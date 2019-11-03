Формула-1: Боттас виграв кваліфікацію Гран-прі США

Фінський пілот здобув п’ятий поул в цьому сезоні.

В Остіні на Трасі Америк триває 19-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Переможцем кваліфікації Гран-прі США став Валттері Боттас («Мерседес»). Про це повідомляє Укрінформ.

Кращий час у кваліфікації показав Валттері Боттас («Мерседес»), який всього на 0.012 сек. випередив Себастьяна Феттеля («Феррарі»). Це п’ятий поул Боттаса в цьому сезоні.

Наступні місця в топ-5 посіли: Макс Ферстаппен («Ред Булл») – третій, Шарль Леклер («Феррарі») - четвертий, Льюїс Гемілтон («Мерседес») – п’ятий .

Головна гонка Гран-прі США відбудеться 3 листопада. Початок о 21:10 за київським часом.