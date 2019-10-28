Формула-1: Гемілтон може виграти чемпіонат на Гран-прі США

До шостого титулу в кар’єрі британцю потрібно набрати лише 4 очки.

Чинний чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон («Мерседес») може завоювати третій поспіль чемпіонський титул вже на наступному етапі – Гран-прі США, повідомляє Укрінформ.

Незалежно від результатів напарника Валттері Боттаса, Гемілтону необхідно фінішувати у вісімці кращих на Гран-прі США, щоб гарантувати шостий титул в кар'єрі.

За три гонки до фінішу сезону Гемілтон очолює загальний залік, набравши 363 очки. Він випереджає Боттаса на 74 очка.

19-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1 – Гран-прі США відбудеться 1-3 листопада в Остіні на Трасі Америк.

Нагадаємо, Гемілтон став переможцем Гран-прі Мексики, легко випередивши Себастьяна Феттеля («Феррарі»).