Збірна України з футболу U19 зіграла внічию зі Словенією у відборі Євро

Футболісти юнацької збірної України U19 (вік гравців до 19-ти років) завершили внічию (1:1) матч зі словенцями у кваліфікаційному турнірі чемпіонату Європи-2020 у Швеції.

М'ячі на стадіоні "Єрнваллен" міста Сандвікен забили Вікентій Волошин (4-та хвилина) - у складі українців; Йост Урбанчич (36) - у суперників, повідомляє Укрінформ.

Нагадаємо, у першій грі підопічні Олега Кузнецова розгромили ровесників з Естонії - 4:0.

В іншому сьогоднішньому матч 2-го туру шведи перемогли естонців - 4:0.

Становище збірних: Швеція та Україна - по 4 очки, Словенія - 2, Естонія - 0.

Заключний поєдинок українці проведуть з господарями турніру 19 листопада. Початок матчу Швеція - Україна о 14.00.

У елітраунді відбору навесні 2020 року зіграють дві найсильніші команди з кожної групи та краща серед збірних, що посядуть треті місця. Фінальна стадія пройде у липні наступного року в Північній Ірландії.