Лень зіграв найрезультативніший матч сезону в НБА

Український центровий набрав 21 очко, але його «Атланта» програла «Фініксу».

Центровий «Атланти Хокс» Олексій Лень набрав 21 очко і зробив 10 підбирань в матчі регулярного сезону НБА проти «Фінікс Санз» (112:128), повідомляє Укрінформ.

Українець провів на майданчику 26 хвилин і став другим за результативністю гравцем своєї команди поряд з Треєм Янгом. Кращим у складі «Атланти» став Джабарі Паркер, на рахунку якого 24 очка.

Читайте також: Лень зіграв кращий матч сезону в НБА

Лень встановив особистий рекорд результативності в нинішньому сезоні, набравши 21 очко. Двома днями раніше Лень з показником в 17 очок завершив матч з «Денвер Наггетс».

«Атланта» програла сьомий матч в сезоні, зараз «Хокс» посідають десяте місце в турнірній таблиці Східної конференції НБА. 17 листопада «Яструби» зіграють на виїзді проти «Лос-Анджелес Кліпперс».