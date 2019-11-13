Лень зіграв кращий матч сезону в НБА

Український центровий набрав 17 очок і допоміг «Атланті» обіграти «Денвер».

Український центровий «Атланти Хокс» Олексій Лень в грі регулярного сезону НБА проти «Денвер Наггетс» (125:121) став третім за результативністю гравцем своєї команди, повідомляє Укрінформ.

Українець провів на майданчику 22 хвилини, набрав 17 очок, зробив 7 підбирань і одну результативну передачу.

Краще Леня в складі «Атланти» виступили тільки Трей Янг (42 очка) і Джабарі Паркер (20 очок). Лень став сьомим за результативністю серед всіх учасників гри.

Відзначимо, що проти «Денвера» Лень міг і не зіграти, адже вчора повідомлялося, що в українця травма – розтягнення зв'язок щиколотки.

«Атланта» посідає десяте місце в Східній конференції НБА. Наступну гру «Яструби» проведуть 15 листопада проти «Фінікс Санз».