На матч Україна – Естонія в Запоріжжі продали усі квитки

«Славутич-Арена» в Запоріжжі вміщує 12 тисяч глядачів.

На товариський матч Україна - Естонія, який зіграють на «Славутич-Арені» в Запоріжжі, продані всі квитки. Оголошення з'явилося на сайті Ticketsbox, через який здійснюється офіційний продаж квитків на матчі збірної України.

Директор запорізького «Металурга» Максим Лупашко також повідомляв, що на матчі очікується аншлаг.

«Славутич-Арена» в Запоріжжі вміщує 12 тисяч глядачів. Читайте також: Україна – Естонія: час експериментів

Матч Україна – Естонія зіграють 14 листопада, початок – о 19:00.

Нагадаємо, після гри з естонцями «синьо-жовті» зіграють на виїзді проти Сербії (17 листопада) у відборі на Євро-2020. Відзначимо, що команда Андрія Шевченка достроково вийшла до фінальної частини континентальної першості.