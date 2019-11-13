21 листопада УАФ розгляне скандал під час матчу «Шахтар» - «Динамо»

Очікується, що КДК покарає «Динамо» і Тайсона.

Скандальний епізод центрального матчу 14-го туру УПЛ «Шахтар» - «Динамо» (1:0) розгляне Контрольно-дисциплінарний комітетом УАФ. За інформацією Sport Arena, це станеться не раніше наступного четверга, 21 листопада, коли відбудеться найближче засідання КДК УАФ.

У разі, якщо комітет Федерації не встигне зібрати всі документи у цій справі, його розгляд перенесуть на наступне засідання.

КДК УАФ розгляне як сам непристойний жест Тайсона і винесе покарання, так і дії вболівальників на гостьовому секторі стадіону «Металіст», в яких простежуються прояви расизму.

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Нагадаємо, матч «Шахтар» - «Динамо» (1:0) призупинили на деякий час через расистські скандування уболівальників киян на адресу гравців «гірників». Після повернення на поле суддя зустрічі Микола Балакін вилучив Тайсона через непристойний жест у бік фанатів «Динамо».

За інформацією телеканалу «Футбол 1», «Динамо» загрожує штраф в 250-500 тисяч гривень і один матч при порожніх трибунах.