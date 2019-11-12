Калініна виграла на старті турніру WTA серії Challenger в Х'юстоні

Українка Ангеліна Калініна вийшла до другого кола турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Oracle Challenger Series в Х'юстоні (США) з призовим фондом $162,48 тис.

На старті змагань 22-річна Калініна з Нової Каховки (№161 світового рейтингу) за півтори години завдала поразки американці Грейс Мін (№280) - 6:3, 6:4, повідомляє Укрінформ.

Путівку до третього кола турніру Калініна розіграє з першим номером "посіву" американкою Даніель Роуз Коллінз (№31).

Посіяна в Х'юстоні під 4-м номером 19-річна волинянка Катаріна Завацька (№107) у другому колі зустрінеться з француженкою Джесікою Понше (№193), яка у тригодинному протистоянні здобула вольову перемогу над американкою Софі Чанг (№383) - 4:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Турнір в Х'юстоні завершиться 17 листопада.