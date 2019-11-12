Беленюк поскаржився, що в новий бюджет не заклали підвищення зарплат тренерам ДЮСШ

За словами Беленюка, уряд проігнорував фінансування спортивної інфраструктури та спортивної медицини.

Український борець і народний депутат України від партії «Слуга Народу» Жан Беленюк розповів на брифінгу у Верховній Раді про пропущені ініціативах спортивного та бюджетного комітетів при формуванні бюджету на наступний рік. Відповідний фрагмент брифінгу Беленюк розмістив на своїй сторінці у Facebook.

«Пропозиції нашого комітету, які затвердив бюджетний комітет, були відкладені і не враховані урядом.

Серед них: підвищення зарплат тренерам ДЮСШ, на що передбачалося виділити 677 млн ​​гривень.

Фінансування та створення нових палаців спорту, а також ремонт існуючих.

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Також не підтримали виділення грошей на будівництво і реконструкцію спортивних басейнів.

Ще уряд не підтримав і будівництво сучасного біатлонного комплексу за 100 млн гривень в Івано-Франківській області.

У бюджеті взагалі не враховано фінансування спортивної медицини та мережі спортивних диспансерів.

Це означає, що в наступному олімпійському році у наших спортсменів не буде належних умов для підготовки до змагань», - сказав Беленюк.

Нагадаємо, Беленюк прокоментував інцидент з гравцем «Шахтаря» Тайсоном. «Расизм - це ганебно для країни, яка обрала для себе європейський вектор розвитку. Для країни, яка бажає жити гідно і цивілізовано», - сказав він.