Жіноча збірна України з тенісу опустилася на 23-є місце світового рейтингу

Тенісистки збірної України за підсумками виступів у Кубку Федерації втратили 2019 року три позиції і посідають тепер 23-е місце у рейтингу національних команд.

Нинішнього року на кортах у Польщі українкам не вдалося пробитися до фіналу зонального етапу у Першій групі Кубка Федерації, де б наша команда могла поборотися за вихід до плей-офф Другої Світової групи, нагадує BTU.

Минулий сезон підопічні Михайла Філіми завершили на 20-у рядку світового рейтингу, а 2017 рік - на 10-у.

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Сезон-2020 українська команда як і раніше розпочне у Першій групі Євро-Африканської зони і зіграє матчі зонального етапу в Естонії.

Лідирують у рейтингу жіночих збірних команди Франції, Чехії та США.