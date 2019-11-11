Бубка вручив нагороди НОК України кращим спортсменам серпня і жовтня

В Олімпійському домі сьогодні відбулося традиційне вшанування кращих спортсменів та тренерів місяців.

Свої заслужені нагороди отримали лауреати серпня та жовтня; ними стали дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар’я Білодід та її наставники-батьки Світлана Кузнецова й Геннадій Білодід та віцечемпіонка світу з легкої атлетики в стрибках у довжину Марина Бех-Романчук та її особистий тренер Вадим Крушинський, повідомляє Укрінформ.

Традиційне вшанування кращих спортсменів та тренерів місяців. Фото: Багмут Павло/Укрінформ

"Сьогодні у нас родинне зібрання: Дар'я з батьками, Марина з чоловіком Михайлом Романчуком /срібний призер чемпіонату світу з плавання на 1500 метрів, - прим - Ред/. Дуже приємно, що ми маємо такі чудові спортивні сім'ї. Обидві наші героїні вперше отримують звання кращої спортсменки місяця, але їх блискучі результати дають чудову надію, що це далеко не востаннє", - відзначив під час нагородження президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

Він нагадав про звершення Дар'ї Білодід та Марини Бех-Романчук, завдяки яким вони отримали високі нагороди НОК.

"Дар'я стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу в історії дзюдо, здолавши у фіналі господарку змагань - представницю школи засновників дзюдо японку Фуну Тонакі. Окрім цього, наша дзюдоїстка є володаркою цьогорічного "золота" чемпіонату Європи та ІІ Європейських ігор в Мінську", - сказав президент НОК.

"У свою чергу Марина в Досі, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, виборола звання віцечемпіонки світу в стрибках у довжину, продемонструвавши особистий рекорд сезону - 6,92 метра. Ось так крок-за-кроком треба й надалі йти до нових звершень, тим паче, що Марина має прекрасного мотиватора - талановитого чоловіка Михайла Романчука, - додав Бубка.

Президент НОК України привітав із визнанням найкращих тренерів місяців. "Світлана Олегівна та Геннадій Григорович /Білодід/ дуже майстерно підходять до підготовки Даші, поєднуючи роботу наставників й батьків. Це дуже непросто, але блискучі результати Дар'ї кажуть самі за себе. Показники Марини також говорять про високий професіоналізм її молодого наставника Вадима Вікторовича. Приємно, що його тандем з Мариною плідно примножує чудові спортивні традиції Хмельниччини", - сказав він.

Бубка висловив щирі слова вдячності Федерації дзюдо України та Федерації легкої атлетики України та особисто президентам федерацій: Роману Насірову та Ігорю Гоцулу відповідно.

Президент НОК України також подякував за підтримку та сприяння підготовки лауреаток фізкультурно-спортивному товариству "Динамо" та Комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України й присутнім на заході керівникам: Віктору Коржу та Вадиму Стеценку.

Зі свого боку, лауреати спортивних місяців висловили слова вдячності Олімпійському комітету на чолі з Сергієм Бубкою за високу оцінку їхньої роботи, висловивши готовність до продовження ефективної підготовки до олімпійського Токіо-2020.