Яремчук відзначився голом за “Гент” у Лізі Європи

Український форвард бельгійського футбольного клубу “Гент” Роман Яремчук допоміг своїй команді обіграти на виїзді німецький “Вольфсбург” у 4 турі групового раунду Ліги Європи УЄФА.

Футболісти національної збірної України Роман Яремчук та Ігор Пластун вийшли у цьому поєдинку в стартовому складі “Гента”, повідомляє пресслужба УАФ.

Саме Роман Яремчук став одним із героїв матчу, зрівнявши рахунок на 50-й хвилині ефектним ударом з льоту. Після цього його партнери забили німцям ще двічі й здобули перемогу — 3:1.

Усього в нинішньому сезоні Роман Яремчук зіграв за “Гент” у 19 матчах, забив 14 м’ячів та зробив 3 результативні передачи. На рахунку Ігоря Пластуна — 21 матч і 2 забиті м’ячі.

Роман Безус, який також виступає за “Гент”, цього разу весь матч провів у запасі.

Фото: kaagent.be