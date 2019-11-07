Чоловіча національна збірна України з боксу провела заключне відкрите тренування у 2019 році перед початком виступів на Олімпійських ліцензійних стартах.

Відкрите тренування відбулося 6 листопада на Олімпійській базі у Кончі-Заспі, повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

Участь у відкритому тренуванні взяли найсильніші представники української школи боксу, керівництво Федерації боксу України та тренерський склад збірної України на чолі з Леонідом Лоївським.

Із початку 2020 року збірна України з боксу стартує на відбіркових кваліфікаційних етапах на Олімпійські ігри-2020 у Токіо.

Збірна України з боксу провела заключне у 2019 році відкрите тренування / Фото: ФБУ

Нагадаємо, що 2019 року національна збірна України з боксу вдруге поспіль виборола титул найсильнішої команди Європи після тріумфу на Європейських іграх у Мінську. Такий потужний результат додає впевненості команді у боротьбі за перепустки на головний спортивний старт чотириріччя – Олімпійські ігри.

Ліцензійні боксерські турніри у відборі на Олімпіаду-2020 у Токіо пройдуть в два етапи: 1-й – Континентальні турніри, 2-й – світовий боксерський турнір. 1 - 24 березня в Лондоні пройде європейський турнір, а світовий боксерський ліцензійний турнір відбудеться 13 - 20 травня в Парижі.

Літні Олімпійські ігри пройдуть з 24 липня по 9 серпня, змагання з боксу відбудуться з 25 липня по 9 серпня.