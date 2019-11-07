Тренер і хавбек ФК

Тренер і хавбек ФК "Зоря" стали лауреатами УПЛ у жовтні

Укрінформ
Головний тренер луганського клубу "Зоря" Віктор Скрипник та півзахисник команди Богдан Лєднєв визнані кращим тренером і футболістом української Прем'єр-ліги за підсумками жовтня.

Переможців на офіційному сайті ліги обирали українські симпатики футболу, повідомляє пресслужба УПЛ. 

Скрипник ставав кращим тренером чемпіонату в 11-у турі, коли "Зоря" обіграла чернігівську "Десну" (2:1), а Лєднєв був лауреатом у 12-му турі - забив м'яч і зробив дві гольові передачі у поєдинку з полтавською "Ворсклою" (4:0).

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Після 13-ти турів "Зоря" посідає 4-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи в активі 25 очок.

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