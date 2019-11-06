Стаховський зачохлив ракетку на турнірі АТР у Братиславі

Український тенісист Сергій Стаховський програв третьому сіяному італійцю Стефано Травальї у другому колі турніру АТР Peugeot Slovak Open у Братиславі (Словаччина) із призовим фондом 114 тис 800 євро.

Матч відповідно 150-ї та 86-ї "ракеток" світу завершився у двох сетах з рахунком 4:6, 5:7, повідомляє Укрінформ.

Тенісисти провели на корті 1 годину 35 хвилин.

Читайте також: Марченко поступився поляку на турнірі АТР у Братиславі

Травалья у третьому раунді зустрінеться зі своїм співвітчизником Роберто Маркорою (190).