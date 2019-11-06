Марченко поступився поляку на турнірі АТР у Братиславі

Український тенісист Ілля Марченко не зумів пройти далі другого кола на турнірі АТР Peugeot Slovak Open у Братиславі (Словаччина) із призовим фондом 114 тис 800 євро.

У середу Ілля (№244 АТР) програв четвертому сіяному Камілю Майхрзаку (89) з Польщі - 6:7 (4:7), 0:6, повідомляє Укрінформ. Суперники провели на корті 1 годину 11 хвилин. Читайте також: Світоліна і Ястремська потрапили до ТОП-20 рейтингу WTA за кількістю ейсів На турнірі у Бритиславі також виступає перша "ракетка" України (150) Сергій Стаховський, який нині грає із третім номером посіву італійцем Стефано Травальєю (86).